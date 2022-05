Ура, каникулы: подборка детских лагерей с уклоном на компьютерные технологии

Летом дети хотят отдохнуть от школы, много играть и веселиться. А родителям важно, чтобы детское времяпровождение было не только весёлым, но и полезным, развивающим. Компьютерная академия «ТОП» подготовила несколько вариантов летнего отдыха, в которых учтены пожелания и детей, и их родителей.

«На каникулах в компьютерной академии „ТОП“ не будет никаких скучных уроков. Это полноценный отдых с интересными занятиями и развлечениями», — говорят представители академии.

Летний IT-лагерь в Барнауле

В этом летнем лагере дети будут пробовать себя в различных компьютерных специальностях под руководством опытных преподавателей компьютерной академии «ТОП». Есть два варианта смен — полного (с 9 до 18 часов) и неполного (с 9 до 13 и с 14 до 18 часов) дня. Каждая смена длится две недели. Участвовать могут дети от 7 до 14 лет.

В программе:

— программирование и создание компьютерных игр на KoduGameLab, Scratch, Unity и Python;

— анимация игровых персонажей;

— 3D-моделирование и 3D-печать;

— виртуальная реальность;

— блогинг: YouTube, TikTok;

— съёмка анимационного ролика со спецэффектами TikTok;

— создание панорамной и сферической фотографии;

— создание постера для Interstellar в Gimp;

— создание сайта на HTML 5;

— гонки квадрокоптеров, битвы лего-роботов;

— развивающие игры и квесты.

Смены начинаются уже с 6 июня. Подробности на сайте академии «ТОП».

Летние IT-каникулы на Чёрном море

Активный отдых, увлекательные экскурсии и много интересного обучения ждёт участников смен Junior Summer Camp на Чёрном море. Ваш ребёнок вернётся домой не только с новыми знаниями и навыками, но и с массой впечатлений от активного и полезного отдыха в Сочи или Геленджике (на ваш выбор). Дети будут проживать в комфортабельном отеле возле моря, гулять по горам и пляжам под присмотром опытных кураторов, и, конечно, учиться современным профессиям.

В программе:

— Youtube: дети узнают все секреты создания и продвижения своих аккаунтов;

— видеомейкерство и фотоискусство: научатся снимать правильные видео и вайны, писать сценарии и организовывать съёмку, а также создавать самые крутые фото;

— монтаж и продакшн: как смонтировать крутой ролик с помощью компьютера и телефона;

— спецэффекты Голливуда: как создать ролик, который будет завораживать;

— развитие soft-skills: ораторское искусство; навык ведения интеллектуальной дискуссии; отсутствие страха выступать перед публикой: развитие лидерских навыков и навыка работы в команде; тайм-менеджмент и другие навыки.

А также мастер-классы от наставников и преподавателей, ежедневные вечерние мероприятия, спортивные игры и соревнования, развлекательная программа, экскурсии, отдых в горах и на пляже Краснодарского края. Смена длится 12 дней. Участвовать могут дети 9-16 лет. Подробности на сайте академии «ТОП».

Летние IT-каникулы в Подмосковье

Программа смен в Подмосковье включает те же дисциплины, что и на Чёрном море, но к ним прибавилось направление «Бизнес и стартапы». Дети не только научатся снимать и монтировать ролики, делать фото и прокачивать софт-скиллы, но и узнают, как создаются стартапы и какими навыками должен обладать успешный бизнесмен.

Также в программе мастер-классы от наставников и преподавателей, ежедневные вечерние мероприятия, спортивные игры и соревнования, развлекательная программа и экскурсии. Участники смен будут проживать в комфортном отеле. Смена длится 12 дней. Участвовать могут дети 9-16 лет. Подробности на сайте академии «ТОП».

Профориентационный IT-лагерь в Барнауле

Ваш ребёнок не может жить без компьютеров? Мечтает стать программистом, дизайнером, блогером, разработчиком игр, но не знает, что за собой скрывают эти профессии? BootCamp в академии TOP — это возможность примерить на себя любую ИТ-профессию, делать реальные проекты, пообщаться с профессионалами и понять, где можно работать в будущем.

В рамках тест-драйва профессии ребёнок узнает, что такое:

— IT-технологии. Профессии в сфере IT. Возможности в сфере IT.

— Основные тренды в IT. Нейронные сети.

— Проект на Arduino — умный дом. Программирование микроконтроллеров.

— Разработка десктопного приложения.

— Профессия тестировщик, кто такой QA, виды тестирования. Терминология, инструментарий. Практика тестирования веб-сайта.

— Веб-программирование. Front-end. Технологии и утилиты.

— Разработка мобильных приложений под Android.

— Системное программирование. Создание собственного веб-браузера.

Каждая смена длится две недели. Участвовать могут дети от 15 до 18 лет. Подробности на сайте академии «ТОП».

Компьютерная академия «ТОП»

Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел: 8 (3852) 72-14-10