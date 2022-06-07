Уже вот-вот. Миколог рассказала, когда в алтайских борах ждать массового роста грибов
Недавнее резкое похолодание и прошедшие дожди на юге Сибири благоприятно скажутся на начале грибного сезона
После непродолжительного периода похолодания на юг Западной Сибири снова приходит тепло. Эти температурные скачки хороши для роста грибов, считает миколог из Новосибирска Татьяна Бульонкова. Пора готовить корзинки и ножи для «тихой охоты» и в новосибирских лесах, и в алтайских борах, пишет «АиФ-Новосибирск».
По словам миколога, из-за ранней весны полноценное лето пришло в наши края очень рано. А для роста грибов полезен холодный шок и сырая погода с последующим потеплением — именно такими и были последние дни.
Этот период дождей и холода прекрасно воздействовал на рост летних грибов вроде маслят, сыроежек, шампиньонов и даже подберёзовиков.
Массово грибы после таких перепадов температур начинают расти через 7-10 дней. Но уже и сегодня в лесах можно встретить грибы.
Напомним, что уже на этой неделе появились первые сообщения о находках маслят и шампиньонов на Алтае. Также начала поспевать лесная и садовая земляника.