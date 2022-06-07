Уже вот-вот. Миколог рассказала, когда в алтайских борах ждать массового роста грибов

После непродолжительного периода похолодания на юг Западной Сибири снова приходит тепло. Эти температурные скачки хороши для роста грибов, считает миколог из Новосибирска Татьяна Бульонкова. Пора готовить корзинки и ножи для «тихой охоты» и в новосибирских лесах, и в алтайских борах, пишет «АиФ-Новосибирск».

По словам миколога, из-за ранней весны полноценное лето пришло в наши края очень рано. А для роста грибов полезен холодный шок и сырая погода с последующим потеплением — именно такими и были последние дни.

Этот период дождей и холода прекрасно воздействовал на рост летних грибов вроде маслят, сыроежек, шампиньонов и даже подберёзовиков.

Массово грибы после таких перепадов температур начинают расти через 7-10 дней. Но уже и сегодня в лесах можно встретить грибы.

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