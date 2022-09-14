В Барнауле покажут постановку театра имени Вахтангова «Война и мир»

Показы громкой премьеры прошлого сезона — спектакля Римаса Туминаса по роману Льва Толстого «Война и мир» — пройдут в краевом театре драмы с 3 по 6 декабря. Продажи билетов уже открыты, стоимость — от 2 до 5 тысяч рублей. Их можно купить в том числе и по «Пушкинской карте».

«Война и мир» — знаковая постановка, созданная к 100-летнему юбилею Государственного академического театра имени Е. Вахтангова. Премьера состоялась 8 ноября 2021 года. Летом 2022 года «Войну и мир» показали на родине Толстого в Ясной Поляне под открытым небом.

Образы хрестоматийных героев Толстого на сцене воплотили звёзды отечественного театра — Людмила Максакова, Евгений Князев, Ирина Купченко, Андрей Ильин, Ольга Тумайкина, Юлия Рутберг и другие. Несмотря на то, что спектакль длится почти пять часов с двумя антрактами, зрители не замечают течения времени.

Фото: Юлия Губина

Нынешний приезд вахтанговского театра в Барнаул со столь масштабной постановкой был бы невозможен без финансовой и организационной поддержки правительства и Министерства культуры Алтайского края. Это подарок жителям края к 85-летию региона. Власти уверены, что спектакль посетят и театралы соседних Новосибирской, Кемеровской и Томской областей.

Напомним, что «вахтанговцы» приезжают в Барнаул уже второй сезон подряд. В июне 2021 года они показали знаменитые спектакли Римаса Туминаса «Евгений Онегин» и «Царь Эдип». Билеты были распроданы за несколько суток.

Оба театра — имени Вахтангова и краевой театр драмы Алтайского края — появились почти одновременно — 101 год назад, осенью 1921 года. Именно благодаря этому обстоятельству между театрами-ровесниками был установлен контакт, началось сотрудничество и состоялись первые в истории обменные гастроли.

Алтайский краевой театр драмы им. Василия Шукшина

Адрес: Барнаул, ул. Молодёжная, 15

Тел. кассы театра: +7 (3852) 36-97-13

Режим работы:

пн-пт — 10:00-19:00;

сб-вс — 10:00-18:00.

КАУ «Алтайский краевой театр Драмы им. В.М. Шукшина»