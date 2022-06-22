В ресторане «Живые души» выступит квартет Варвары Убель

Концерт квартета Варвары Убель пройдёт в ресторане «Живые души» 8 июля 2022 года. Зрители услышат эксцентричный джаз, не скованный классическими рамками жанра.

Квартет Варвары Убель — это коллаборация виртуозных джазовых инструменталистов и выразительной в своём звучании певицы Варвары Убель. На выступлениях музыканты часто дополняют свою игру музыкальными шутками и диалогами.

Варвара Убель — джазовая певица с рейв-рок-группой UBEL, сонграйтер, бэнд-лидер. Совмещает джазовое и актёрское образование. Имеет золотую медаль XVI молодёжных Дельфийских игр России; стала победителем вокального конкурса благотворительного онлайн-проекта МТС «Поколение М» с Полиной Гагариной; финалистка KFC-Battle с Катей IOWA.

Сбор гостей в 20:00. Стоимость билета — тысяча рублей. Бронь столов по телефону 600-046.

Ресторан-поэма «Живые души»

Тел: 600-046

Адрес: ул. Гоголя, 46а