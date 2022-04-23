Время для развития и любви. Астрологический прогноз на неделю с 25 апреля по 1 мая 2022 года

Май — время для радости, любви и свободы. Природа оживает, а вместе с ней «просыпаемся» и мы. Но до последнего месяца весны ещё неделя. А пока радость в личной жизни и успех в делах будут даваться не так просто, рассказала астролог Юлия Широкова в беседе с Marie Claire. По её словам, виной всему солнечное затмение, которое произойдёт 30 апреля. Из-за этого астрономического события многие вещи вокруг нас будут происходить спонтанно, то и дело сбивая с толку.

О том, каким знакам зодиака повезёт больше всего на неделе с 25 апреля по 1 мая, — в материале amic.ru.

Овен

Главное для Овнов на предстоящей неделе — не позволить втянуть себя в серьёзный конфликт. У представителей знака настолько жгучий темперамент, что порой они просто не в силах сдержаться и избежать ссоры. Кроме того, в этот период лучше не принимать долгосрочных решений и не подписывать важных документов. Есть риск, что вы вскоре пожалеете о своих действиях.

Телец

Тельцы всю следующую неделю будут буквально купаться в море романтики. Эмоции захлестнут вас настолько, что вы удивите себя и окружающих спонтанными и безрассудными поступками. Астролог же советует немного спуститься с небес на землю. Вдохновение и чувства — это хорошо, но важно, чтобы они вам не повредили. На свою половинку стоит взглянуть особенно внимательно, сняв розовые очки.

Близнецы

Для Близнецов неделя пройдёт под знаком свободы. Те, у кого есть вторые половинки, рискуют их потерять. Впрочем, негативных эмоций это не принесёт, считает астролог. По её словам, трещину могут дать только наскучившие и уже отжившие своё отношения. В делах следует быть внимательными и тщательно проверять все факты.

Рак

Раки проведут следующие дни, увязнув в бесконечной рутине. По крайней мере, ничего не изменится, если представители знака сами не возьмут всё в свои руки. Впрочем, и чересчур усердствовать в поиске приключений не стоит. По словам астролога, спонтанные и опрометчивые поступки могут обернуться для вас бедой. День затмения, 30 апреля, может быть для вас очень тревожным.

Лев

Львам придётся много работать. Но они вполне могут продвинуться по карьерной лестнице, если правильно внедрят свои мудрые идеи в трудовой процесс. Главное — не верить никому на слово и тщательно проверять все свои действия. Велик риск, что ваша растерянность приведёт к ошибкам.

Дева

Девы будут чувствовать себя не в своей тарелке. Под влиянием звёзд они станут очень скованными и пассивными. Плюс такого состояния в том, что вы не подпортите себе жизнь спонтанными решениями. Но если не «шевелиться» самому, кто-нибудь обязательно начнёт вами пользоваться.

Весы

Весам на неделе с 25 апреля по 1 мая стоит ждать финансового сюрприза. Причём это будет не ваш заработок, а деньги любимого человека. Но тратить их сразу астролог не рекомендует. Лучше их сохранить и дождаться, когда они действительно вам помогут. На улицу во время затмения лучше не выходить без лишней необходимости.

Скорпион

Скорпионам необходимо хорошенько обо всём подумать и разобраться в своей жизни. Астролог считает, что представители знака склонны винить в своих бедах других. Но это мешает им развиваться. Пора, наконец, признать свои ошибки и начать их исправлять. «Перезагрузка» предстоит не только в делах, но и в личной жизни.

Стрелец

В работе Стрельцам следует быть активными и смело брать инициативу в свои руки. На следующей неделе у представителей знака есть все шансы сделать шажок вверх по карьерной лестнице. Но наедине с близкими лучше, наоборот, сбавить обороты. По словам астролога, окружающим ваш пыл придётся не по душе. Поэтому лучше подарить семье атмосферу тишины и спокойствия.

Козерог

Козерогам звёзды тоже будут благоволить в рабочих вопросах. По прогнозу астролога, в ближайшие дни вы узнаете секретную информацию, которая может быть очень полезной. Самое главное — правильно её использовать, чтобы извлечь для себя выгоду и не оказаться при этом крайним.

Водолей

Водолеи вполне могут стать богаче на предстоящей неделе. Вам представится шанс проявить свои таланты. Главное — не проморгать его. Особенно астролог советует обратить внимание на своё окружение. Рядом с вами уже находится человек, который может помочь вам с карьерой.

Рыбы

Дел у Рыб будет очень много. Но если правильно расставить приоритеты и не лениться, во второй половине недели у представителей знака появится свободное время. Потратить его лучше на романтику и любовь. По словам астролога, Рыб ждут интересные и интригующие знакомства, которые могут перерасти во что-то большее.