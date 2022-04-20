Всего пять знаков. Астролог рассказал, кто сможет удачно выйти замуж летом 2022 года

Совсем скоро нас ждёт май, а вместе с ним — тёплая, почти летняя погода. В это же время традиционно начинается сезон свадеб: всем хочется «отгулять» главное торжество жизни, когда на улице красочно и тепло. В 2022 году звёзды распорядятся так, что шанс удачно выйти замуж будет у представителей пяти знаков зодиака. Об этом порталу Rsute рассказал астролог Андрей Харрис, который специализируется на любовных вопросах. По его словам, семейную идиллию обеспечит удачное расположение Солнца, Луны, Венеры и Марса весной и летом 2022 года.

О том, кто же имеет все шансы удачно выйти замуж до осени 2022 года, — в материале amic.ru.

Тельцы

Для Тельцов весь 2022 год будет складываться удачно в вопросах личной жизни, считает астролог. По его словам, больше всего фортуна будет благоволить дамам, которые уже встретили вторую половинку, но пока так и не дождались заветного предложения. Велик шанс, что именно летом 2022 года эти мечты сбудутся. Тех, кто ещё не нашёл свою судьбу, в конце весны может ждать важнейшее знакомство в их жизни.

Близнецы

Близнецы, по мнению астролога, совсем не склонны быстро обзаводиться семьёй. В большинстве случаев представительницам знака по душе праздная и яркая жизнь. Но летом 2022 года этому свободному периоду может прийти конец. По словам астролога, женщин-Близнецов ждёт встреча, после которой они сами захотят семейной жизни. Причём у большинства, кто примет предложение руки и сердца, всё сложится удачно. Более того, уже к концу года стоит ждать пополнения, рассказал астролог.

Скорпионы

А вот у дам-Скорпионов всё не так однозначно. Конечно, у свободных представительниц этого знака всё должно быть весьма неплохо в личной жизни, считает астролог. Но, по его словам, настоящие драмы ждут и замужних Скорпионов. Они вполне могут успеть развестись, влюбиться и создать новую семью. Спонтанные решения могут оказаться самыми удачными, полагает специалист. Впрочем, верить ли в такое напутствие, — решайте сами. Мы давать подобные советы не берёмся.

Водолеи

Водолеи тоже весьма свободолюбивы, но при этом в 2022 году рискуют полностью пересмотреть своё отношение к вопросам личной жизни. Любовь придёт к ним неожиданно и в очень неподходящий момент, полагает астролог. По его словам, самые упрямые представители знака будут упорно сопротивляться чувствам, но даже они в конце концов сдадутся. И не пожалеют.

Рыбы

Ещё одними счастливицами летом 2022 года могут стать Рыбы. Хотя представительницы этого знака обычно осторожны и не привыкли нырять в омут с головой. В этом же году их могут так захлестнуть чувства, что даже они будут действовать решительно. Сказав заветное «да», Рыбы удивят не только своего избранника, но и самих себя.

О том, какие знаки зодиака ещё успеют разбогатеть в апреле 2022 года, читайте в другом материале amic.ru.