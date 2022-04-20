Всего пять знаков. Астролог рассказал, кто сможет удачно выйти замуж летом 2022 года
Звёзды распорядятся так, что представители пяти знаков зодиака уже до осени встретят любовь всей своей жизни
Совсем скоро нас ждёт май, а вместе с ним — тёплая, почти летняя погода. В это же время традиционно начинается сезон свадеб: всем хочется «отгулять» главное торжество жизни, когда на улице красочно и тепло. В 2022 году звёзды распорядятся так, что шанс удачно выйти замуж будет у представителей пяти знаков зодиака. Об этом порталу Rsute рассказал астролог Андрей Харрис, который специализируется на любовных вопросах. По его словам, семейную идиллию обеспечит удачное расположение Солнца, Луны, Венеры и Марса весной и летом 2022 года.
О том, кто же имеет все шансы удачно выйти замуж до осени 2022 года, — в материале amic.ru.
Тельцы
Для Тельцов весь 2022 год будет складываться удачно в вопросах личной жизни, считает астролог. По его словам, больше всего фортуна будет благоволить дамам, которые уже встретили вторую половинку, но пока так и не дождались заветного предложения. Велик шанс, что именно летом 2022 года эти мечты сбудутся. Тех, кто ещё не нашёл свою судьбу, в конце весны может ждать важнейшее знакомство в их жизни.
Близнецы
Близнецы, по мнению астролога, совсем не склонны быстро обзаводиться семьёй. В большинстве случаев представительницам знака по душе праздная и яркая жизнь. Но летом 2022 года этому свободному периоду может прийти конец. По словам астролога, женщин-Близнецов ждёт встреча, после которой они сами захотят семейной жизни. Причём у большинства, кто примет предложение руки и сердца, всё сложится удачно. Более того, уже к концу года стоит ждать пополнения, рассказал астролог.
Скорпионы
А вот у дам-Скорпионов всё не так однозначно. Конечно, у свободных представительниц этого знака всё должно быть весьма неплохо в личной жизни, считает астролог. Но, по его словам, настоящие драмы ждут и замужних Скорпионов. Они вполне могут успеть развестись, влюбиться и создать новую семью. Спонтанные решения могут оказаться самыми удачными, полагает специалист. Впрочем, верить ли в такое напутствие, — решайте сами. Мы давать подобные советы не берёмся.
Водолеи
Водолеи тоже весьма свободолюбивы, но при этом в 2022 году рискуют полностью пересмотреть своё отношение к вопросам личной жизни. Любовь придёт к ним неожиданно и в очень неподходящий момент, полагает астролог. По его словам, самые упрямые представители знака будут упорно сопротивляться чувствам, но даже они в конце концов сдадутся. И не пожалеют.
Рыбы
Ещё одними счастливицами летом 2022 года могут стать Рыбы. Хотя представительницы этого знака обычно осторожны и не привыкли нырять в омут с головой. В этом же году их могут так захлестнуть чувства, что даже они будут действовать решительно. Сказав заветное «да», Рыбы удивят не только своего избранника, но и самих себя.
О том, какие знаки зодиака ещё успеют разбогатеть в апреле 2022 года, читайте в другом материале amic.ru.