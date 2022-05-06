Выходные в сосновом бору. Где провести майские праздники, не уезжая далеко от Барнаула

Иногда на майские праздники приходится остаться в городе. И это даже хорошо: отдохнуть, перезагрузиться и отлично провести время можно и в пределах Барнаула. Например, в парк-отеле «Чайка» — живописном месте в ленточном бору на берегу реки.

Вы можете удивиться, но парк-отель «Чайка» находится всего в 20 минутах езды от центра Барнаула. Туда легко добраться даже тем, у кого нет личного автомобиля — такси довезёт вас прямо до входа на территорию комплекса.

Что такое парк-отель «Чайка»?

Парк-отель «Чайка» — это восемь гектаров зелёной территории со всей необходимой для комфортного отдыха инфраструктурой. В парк-отеле можно отдохнуть всей семьёй, в паре с любимым человеком или в компании друзей. Для этого предусмотрены пять различных категорий номеров — «Студия», «Стандарт», «Комфорт», «Семейный дом» и «Эконом».

Чем там можно заняться?

На живописной территории базы расположен собственный пляжный комплекс с большим бассейном (и маленьким детским), верёвочный парк, летний бар и ресторан «Бочкари», который начинает работу с 1 июня 2022 года. Здесь вы сможете насладиться блюдами европейской кухни, мясом и рыбой, приготовленными на углях, бургерами и, конечно, фирменными напитками и вкуснейшими прохладными лимонадами.

«У жителей и гостей краевой столицы есть возможность насладиться легендарными напитками Бочкарёвского пивоваренного завода прямо у тёплого бассейна. Мы приглашаем всех отведать настоящие хиты нашей кухни», — сказали представители «Бочкарей».

Кроме того, в распоряжении отдыхающих — беседки, баня, прокат квадроциклов, пейнтбол и тренажёрный зал. На специально оборудованных площадках гости могут поиграть в баскетбол, мини-футбол, футбол и пляжный волейбол. Также можно устроить себе SPA-отдых и расслабиться в массажном кабинете.

Узнать подробности и забронировать номер можно по телефону 556-559.

Парк-отель «Чайка»

Адрес: пос. Борзовая Заимка, Пионерская долина, 4, парк-отель «Чайка».

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