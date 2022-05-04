Wink для всех возрастов. Подборка новинок на майские праздники для детей
Видеосервис Wink делает предлагает подборку новинок для детей всех возрастов
Длительные майские праздники дают возможность полноценно отдохнуть после холодной зимы. Дети ждут летних каникул, а родители — отпуск. И все поколения вместе отмечают самый важный праздник — День Победы. Видеосервис Wink делает свой киновклад в долгожданный уик-энд и предлагает подборку новинок для ценителей самых разных жанров.
Что посмотреть?
В продолжении немецкого мультика о семейке Уишбон «Мы — монстры 2» (6+) герои спасают свадьбу Бабы Яги и Горбуна: прямо с праздника похищена не только невеста, но и жених. Вся семья снова превращается в монстров, и сборная команда из оборотня, мумии, вампирши и Франкенштейна дарят всем настоящее приключение, переходящее в праздник семейных ценностей.
Тему находчивых героев продолжит российский мультфильм «Финник» (6+) от создателей «Смешариков». Действие происходит в доме с нехорошей репутацией, в котором хозяйничает вредный домовой Финник. И только находчивой девочке Кристине удаётся с ним подружиться. Персонажей в мультфильме озвучили Даня Милохин, Ида Галич и Александр Гудков.
«Ая и ведьма» (6+) — это работа японского режиссёра Горо Миядзаки, сына знаменитого Хаяо Миядзаки. 10-летняя Ая растёт в приюте и, хотя ей тут неплохо, мечтает попасть в дружную семью. Её мечта сбывается странным образом: мачехой Аи становится колдунья Белла Яга, а лучшим другом — говорящий кот Томас.
Ещё одна история о необычной дружбе ждёт юных зрителей в мультике «Мальчик-дельфин» (6+). Дельфинёнок по имени Снежок спасает Мальчика, оказавшегося в открытом море после авиакатастрофы. Вместе со Снежком Мальчик учится жить в водном пространстве, как Маугли в джунглях, но злой Осьминог хочет разрушить их крепкую дружбу.
«Потеряшки и тайна Волшебной пирамиды» (6+) — мультипликационная инструкция по бережному обращению с вещами. Главный герой — малыш Спарк — оказался на свалке среди потерянных и ненужных вещей. Вместе с друзьями по несчастью он отправляется на поиски Волшебной пирамиды — загадочного места, где брошенные вещи могут снова стать ценными.
Есть в детской подборке Wink и игровое кино — вполне семейная история «Моя ужасная сестра», (6+, с 28 апреля). Когда мама и папа Лены и Сони решают пожениться, двум девочкам приходится стать сёстрами. А это значит, что всё придётся делить поровну — комнату, друзей и внимание родителей. В борьбе за первенство «сёстры» используют самые дерзкие и коварные способы расстроить запланированную свадьбу, а значит, зрителям не будет скучно.