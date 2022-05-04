Wink для всех возрастов. Подборка новинок на майские праздники для детей

Длительные майские праздники дают возможность полноценно отдохнуть после холодной зимы. Дети ждут летних каникул, а родители — отпуск. И все поколения вместе отмечают самый важный праздник — День Победы. Видеосервис Wink делает свой киновклад в долгожданный уик-энд и предлагает подборку новинок для ценителей самых разных жанров.

Что посмотреть?

В продолжении немецкого мультика о семейке Уишбон «Мы — монстры 2» (6+) герои спасают свадьбу Бабы Яги и Горбуна: прямо с праздника похищена не только невеста, но и жених. Вся семья снова превращается в монстров, и сборная команда из оборотня, мумии, вампирши и Франкенштейна дарят всем настоящее приключение, переходящее в праздник семейных ценностей.

Тему находчивых героев продолжит российский мультфильм «Финник» (6+) от создателей «Смешариков». Действие происходит в доме с нехорошей репутацией, в котором хозяйничает вредный домовой Финник. И только находчивой девочке Кристине удаётся с ним подружиться. Персонажей в мультфильме озвучили Даня Милохин, Ида Галич и Александр Гудков.

«Ая и ведьма» (6+) — это работа японского режиссёра Горо Миядзаки, сына знаменитого Хаяо Миядзаки. 10-летняя Ая растёт в приюте и, хотя ей тут неплохо, мечтает попасть в дружную семью. Её мечта сбывается странным образом: мачехой Аи становится колдунья Белла Яга, а лучшим другом — говорящий кот Томас.

Ещё одна история о необычной дружбе ждёт юных зрителей в мультике «Мальчик-дельфин» (6+). Дельфинёнок по имени Снежок спасает Мальчика, оказавшегося в открытом море после авиакатастрофы. Вместе со Снежком Мальчик учится жить в водном пространстве, как Маугли в джунглях, но злой Осьминог хочет разрушить их крепкую дружбу.

«Потеряшки и тайна Волшебной пирамиды» (6+) — мультипликационная инструкция по бережному обращению с вещами. Главный герой — малыш Спарк — оказался на свалке среди потерянных и ненужных вещей. Вместе с друзьями по несчастью он отправляется на поиски Волшебной пирамиды — загадочного места, где брошенные вещи могут снова стать ценными.

Есть в детской подборке Wink и игровое кино — вполне семейная история «Моя ужасная сестра», (6+, с 28 апреля). Когда мама и папа Лены и Сони решают пожениться, двум девочкам приходится стать сёстрами. А это значит, что всё придётся делить поровну — комнату, друзей и внимание родителей. В борьбе за первенство «сёстры» используют самые дерзкие и коварные способы расстроить запланированную свадьбу, а значит, зрителям не будет скучно.