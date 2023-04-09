"Друг на час" и "Стажёр". Лучшие фильмы и сериалы о новой жизни в преклонном возрасте

Жизнь только начинается

09 апреля 2023, 06:51, ИА Амител

Фото: ТНТ

Сегодня психотерапевты и коучи не устают повторять, что в возрасте главное не цифры, а наше отношение к ним, и это звучит здраво – правда, общество всё ещё остаётся эйджистким и навешивает на цифры немало ярлыков. Помочь справиться со стереотипами могут герои фильмов и сериалов. К премьере сериала на телеканале ТНТ "Друг на час", которая состоится 17 апреля, мы сделали подборку проектов, персонажи которых стараются жить полной жизнью несмотря ни на что.

"Друг на час"

Пенсионера Николая Сергеевича (Сергей Шакуров), потерявшего любимую жену, держала на плаву его работа педиатра, но пришло время оставить и её и уйти на заслуженную пенсию. Правда, жизнь на 17 тысяч рублей его совсем не вдохновляет, а ни детей, ни друзей у героя нет. Решив напоследок посидеть в любимом ресторане, Николай Сергеевич случайно знакомится с молодым парнем Лёхой (Борис Дергачёв), который работает "другом на час" и помогает людям не чувствовать себя одинокими.

Лёха путает Николая Сергеевича со своим клиентом, и если сначала их знакомство оборачивается неприятностями, то затем – началом настоящей дружбы. Николай Сергеевич и сам соглашается поработать "другом на час", и эта работа заставляет его почувствовать вкус к жизни.

"Дедline"

Реальные истории людей, которые в возрасте 60+ решили стать моделями и попали в агентство "Олдушка", рассказал режиссёр Евгений Григорьев в документальном проекте "Дедline". В "Олдушке" все модели – сплошь удивительные личности: начавшая заниматься стендапом в 74 года Ирина Белышева, меломан и поклонник Серебряного века Юрий Тарасов, художник Виктор Сосновцев и другие герои, для которых год рождения в паспорте не имеет никакого значения. В проекте сами модели расскажут о том, как они попали в агентство, как ощущают свой возраст и почему им всё-таки приходится доказывать окружающим своё право быть собой.

"За сигаретами"

Всей своей жизнью и карьерой Катрин Денёв, которой в этом году исполнится 80 лет, показывает, что возраст для неё не имеет значения, и даже сейчас она тщательно выбирает роли и играет неоднозначных героинь. В фильме Эммануэль Берко "За сигаретами" Денёв сыграла бывшую "королеву красоты" Бетти, которая к 60 годам накопила долгов, так и не сепарировалась от матери, а к тому же узнала про обман дорогого ей человека. Осознание, что жизнь не поздно изменить, приходит к ней внезапно. Бетти срывается якобы за сигаретами и уезжает на стареньком "мерсе" на другой конец города, ещё не подозревая, как эта поездка скажется на её судьбе.

"Красавчик со стажем"

Это поучительная французская комедия об альфонсе, который учится жить заново. Всю молодость Алекс мечтал жить, ни в чём себе не отказывая, при этом не работая ни дня. Он избрал для себя путь жиголо и поставил цель найти богатую даму в преклонном возрасте. Цели он достиг, но быстро расслабился. И в один солнечный день Алекс видит рядом со своей "кормилицей" нового птенца. Жизнь окатила поседевшего героя холодным душем, и он решает вернуться к истокам. Герой осознаёт, что можно быть кузнецом своего счастья без поддержки со стороны. Фильм наполнен ироничными вставками и безупречным французским юмором – то, что нужно для поднятия настроения.

"Стажёр"

В комедии о том, что взяться за новые дела никогда не поздно, главное – не бояться, сыграли Энн Хэтэуэй и Роберт де Ниро. Герой де Ниро – 70-летний Бен Уитакер, который успешно проходит собеседование в крупной современной компании и становится в ней стажёром. Он пока ничего не смыслит ни в технологиях, ни в соцсетях, и учиться Бен будет у Джулс – бойкой девушки, которой такой стажёр вроде бы и не нужен. Но на самом деле она тоже получит ценный урок эмпатии и поймёт, что главное – это то, какой человек, а не его возраст, даже в мире бездушных корпораций.

Смотрите новый сериал "Друг на час" 17 апреля на телеканале ТНТ!