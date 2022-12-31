Другое виски, русская кола. Что нам придется импортозаместить на новогоднем столе-2022
Замену придется искать газировкам и импортному алкоголю
31 декабря 2022, 09:00, Антон Дегтярев
В 2022 году из-за спецоперации на Украине из России ушли ряд крупных западных брендов. В течение года нашу страну покидали иностранные общепиты, магазины, производители одежды, косметики, парфюмерии, автомобилей, техники, даже еды и напитков. Исход иностранных компаний из РФ скажется и на новогоднем столе — некоторые продукты придется заменить отечественными (или не совсем) аналогами. Не особо много: в основном это касается газированных напитков и алкоголя. Amic.ru собрал товары, которые нужно будет импортозамещать на праздниках.
Coca-Cola, Pepsi и Schweppes
Для многих Coca Cola является обязательным атрибутом новогоднего стола. Встретить ее в нашей стране редко, но можно — оригинальный напиток привозят из Казахстана или Киргизии. Но большинству людей придется искать аналог любимому напитку. Выбор здесь велик: практически каждый завод напитков России начал производить свою собственную Cola. Но есть такой хитрый момент: на рынке в России появился напиток «Добрый cola» — он производится на тех же заводах, что и Coca Cola, да и предприятия, по некоторым данным, до сих пор принадлежат американской компании.
Кроме Coca Cola придется искать замену Fanta (тот же завод производит теперь «Добрый апельсин»), а Sprite (на рынок вышел «Добрый лимон-лайм»).
Появилась замена и для тоника Schweppes (тоже принадлежит Coca-Cola), которого теперь нет в России. Вместо Schweppes выпускается тоник от Rich. Этот бренд заменил и холодный чай FuzeTea. Теперь вместо него продается Rich Tea.
Много и отечественных «заменителей» популярных газировок. Например, завод «Очаково» производит напитки Cool Cola, Fancy и Street, которые заменили Coca Cola, Fanta и Sprite. Появились кола от «Черноголовки», от «Бочкарей» и от «Барнаульского пивоваренного завода» (Good Stripes). Популярной стала и кола от Funkey Monkey.
Продукция Pepsi из России также ушла. Теперь мы не можем купить Pepsi, 7Up, Mirinda и Mountain Dew. Причем в отличии от Coca-Сola, Pepsi не выпустила на российский рынок идентичные напитки под другими брендами. Вместо этого она расширила линейку газированных напитков под марками Evervess и «Русский дар». У последнего раньше был только квас, теперь появились вкусы «Дюшес», «Тархун» и «Дикая тайга». Evervess представлен вкусами тоник, лайм-лимон, биттер лемон, Black Royal, апероль, апельсин и другими. Также Pepsi запустила продажу напитков под брендом Frustyle.
Шоколад
Для детей Новый год — это обязательно сладости. И некоторые конфеты и шоколадки с российских прилавков пропали. Так, теперь в России больше не выпускают шоколад Nesquick и Kit Kat. Вместо батончиков Nesquick теперь продаются батончики под брендом «Хрутка». Вместо шоколадок Nesquick с молочной начинкой компания «Россия щедрая душа» (она также принадлежит Nestle) выпускает шоколад «Чудастик».
Аналога Kit Kat Nestle не запустила. Зато существует его турецкая копия — батончик называется Ulker Dido. Он тоже продается в красной упаковке и представляет из себя вафлю в шоколадной глазури.
Так что без сладкого тоже не останемся.
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