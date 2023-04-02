Движение на алтайских трассах дважды перекроют из-за военных 3 апреля

Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации

02 апреля 2023, 14:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае из-за движения военных колонн 3 апреля дважды перекроют трассы. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

Ограничения будут действовать на следующих участках:

– с 08 часов 00 минут до 08 часов 50 минут на автодороге ЗАТО Сибирский – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – СНТ "Горизонт;

– с 18 часов 30 минут до 20 часов 25 минут на автодороге Р-256 "Чуйский тракт" в районе с. Озерки.

Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.