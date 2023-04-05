Движение на алтайских трассах дважды перекроют из-за военных 6 апреля

Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации

05 апреля 2023, 19:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 6 апреля дважды перекроют трассы из-за движения военных колонн. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

– с 13:30 до 14:00 – на автодороге ЗАТО Сибирский – СНТ "Горизонт (184 км а/д Р-256 "Чуйский тракт");

– с 22:00 до 02:00 – на автодороге село Бобровка – дорога "Фирсово – Бобровка – Рассказиха" – село Фирсово – Чуйский тракт – село Баюновские Ключи.

Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее искать пути объезда.