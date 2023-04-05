Движение на алтайских трассах дважды перекроют из-за военных 6 апреля
Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации
05 апреля 2023, 19:35, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае 6 апреля дважды перекроют трассы из-за движения военных колонн. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
– с 13:30 до 14:00 – на автодороге ЗАТО Сибирский – СНТ "Горизонт (184 км а/д Р-256 "Чуйский тракт");
– с 22:00 до 02:00 – на автодороге село Бобровка – дорога "Фирсово – Бобровка – Рассказиха" – село Фирсово – Чуйский тракт – село Баюновские Ключи.
Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее искать пути объезда.
00:14:48 06-04-2023
Что значит с пониманием отнестись?