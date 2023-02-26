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Двух парней избили в центре Новосибирска за отказ угостить сигаретой

Инцидент произошёл 24 февраля возле одного из баров рядом с площадью Ленина

26 февраля 2023, 14:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Двух парней избили в центре Новосибирска за отказ дать сигарету. Как сообщает "КП-Новосибирск", инцидент произошёл ночью в пятницу, 24 февраля.

Как рассказал отец одного из пострадавших, его 21-летний сын накануне своего дня рождения был с друзьями в баре рядом с площадью Ленина. Во втором часу ночи часть их компании уехала, а он с другом вышел на улицу, чтобы встретить вызванное такси.

"И тут за ними увязалась какая-то компания: стали просить покурить. Сын и его друг им отказали, но та компания не отвязалась. Они стали оскорблять парней, а когда мой сын и его друг обернулись, брызнули им в глаза из перцовых баллончиков", – заявил мужчина.

После этого молодые люди упали на тротуар, а нападавшие стали их избивать. По словам отца, били ногами по лицу, не боясь камер, в центре города. Спасли сына и его друга сотрудники ГИБДД, которые спугнули агрессоров. Один из нападавших, прежде чем сбежать, отобрал iPhone у пострадавшего. Обоим парням серьёзно досталось – у одного распухло ухо, а у второго гематома на всём лице.

Пострадавшие написали заявление в полицию, но нападавших пока так и не нашли.

Комментарии 6

  • Друг , дай закурить ?
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Нифига, редкая ситуация, да?
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Петушары, при СССР такие ситуации были каждый день по всей стране.
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Дружба дружбой , а табачок врозь ?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Табака курение всему виной . От никотиновой зависимости они там все пострадали . Одна капля никотина убивает лошадь . Курить здоровью вредить . Сейчас бы дома сидели телевизор смотрели и чай пили , если бы были некурящие .
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Запись с камер наблюдения была случайно утеряна? Появились новые неприкасаемые?
    27 февраля, Гость   Ответить
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