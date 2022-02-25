Башня упала, несите шкаф. Кто и как возвращает воду в алтайские села

В небольших селах водоснабжение часто осуществляется с помощью водонапорной башни. Так повелось «испокон веков», но с каждым годом такие конструкции все более ветшают и иногда даже падают. Им на смену приходят современные шкафы управления погружными насосами от компании «Аргум». Что это за шкафы такие, слушайте в нашем подкасте с эфира «Эхо Москвы» в Барнауле с участием главы компании Алексея Григорьева.

00:51 «Мы занимаемся интеллектом, мозгом станков, линий и оборудования». Гость рассказывает, что это за компания такая. И почему стоит «вкладывать душу» в старую технику.

02:22 Первыми клиентами «Аргума» были маслосырзаводы. Григорьев вспоминает, как было интересно зайти на производство, где многое еще оставалось «от царя Гороха», а уходить уже из «центра кристаллизации современных технологий».

03:32 Еще одно основное направление — восстановление водоснабжения. Часто экстренное. У компании есть кейсы, когда ресурс удавалось вернуть за сутки там, где работы было на неделю.

04:25 Гость рассказывает о проблемах водонапорных башен в селах Алтайского края. Некоторые из них настолько устаревают, что просто падают. И что же такое «Аргум» предлагает взамен?

06:33 Вместо башни может работать шкаф? Это как так?

09:41 Такое оборудование, наверное, дорого стоит? А вот и нет, говорит гость. Оно и дешевле, чем поставить новую башню, и экономичнее в использовании.

12:31 Шкафы от «Аргума» есть даже в военной части на Сахалине.

13:06 Компания участвовала в восстановлении работы судна Академик Черский, который строит трубопровод Северный поток-2.

15:29 А еще специалисты «Аргума» несколько лет назад составили карту потерь теплосетей Барнаула. Для этого пришлось полетать на городом на вертолете, что вызвало в СМИ и соцсетях бурные обсуждения: то ли это богатеи развлекаются, то ли беглых преступников ищут.

19:00 Гость рассказывает, с какими предприятиями сотрудничает его компания.

19:45 «К нам часто приходят студенты на практику. Смеемся, что наше предприятие стало международным. У нас давно работает студент из Нигерии, недавно пришел студент из Эфиопии». О том, как важно готовить кадры.

21:39 «Я никогда не считаю свое дело бизнесом. Я просто занимаюсь тем, что мне нравится: создавать, восстанавливать, улучшать». О любви к работе.

23:04 Кстати, с Алексеем в компании работает и его жена, и сын (пока подрабатывает, причем с 14 лет).

24:37 Предприниматель активно пользуется господдержкой и сотрудничает с алтайским Фондом МСП. Там ему помогли принять участие в крупной технологической выставке в Екатеринбург (куда он сам вряд ли бы попал), оформить патенты и лицензии и много чего еще.

28:00 «Я не просто рекомендую коллегам обращаться в Фонд, я задаю вопрос: почему вы этого еще не сделали».