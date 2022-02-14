Магия семейного бизнеса. Как живет и развивается алтайская бизнес-династия на травах

В мире много крупных семейных предприятий. И много старых, которые создали еще дедушки и прадедушки современных топ-менеджеров. Алтайская компания «Магия трав» еще очень молодая, и работает всего два поколения. Но они намерены расти и развиваться. Как дело жизни отца стало делом жизни его детей — слушайте в подкасте «Эхо Москвы» в Барнауле с участием исполнительного директора «магической» компании Константина Лунина.

01:07 Что это за компания такая — «Магия трав», и почему она семейная?

02:14 «Даже не представлял, что буду связан с бизнесом папы. Наоборот, после вуза мы с сестрой каждый пошли своей дорогой». Гость эфира рассказывает, как он принял решение присоединиться к делу отца.

05:03 О том, как распределились роли в семейном деле.

06:24 «Бизнес — это вообще не просто, а семейный еще сложнее, потому что мера ответственности выше. Но и поддержки больше. И уверенности».

07:59 В январе представители «Магии трав» приняли участие в ежегодном форуме Торгово-Промышленной палаты в рамках проекта «100 семейных компаний». И пообщались с премьер-министром Михаилом Мишустиным. О чем говорили?

14:48 К сожалению, в России нет никаких особых мер поддержки семейного бизнеса, даже и статуса такого нет на уровне закона, говорит Константин Лунин.

18:24 Зачем компании быть в этой сотке и как они получили звание «Хранители династии».

21:03 «Конечно, хочется, чтобы и наши дети продолжили наше дело. Но время меняется, сейчас совершенно иные тенденции, другие направления бизнеса». О том, как продолжать династию и как в этом пытается помочь ТПП.

24:27 А алтайский фонд МСП помогает давно. В плане маркетинга и рекламы, продвижения и экспорта.

27:08 Гость рассказывает, какие товары производит «Магия трав» и какие страны это покупают.