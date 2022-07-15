Алтайские эксперты и депутаты обсудили перспективы использования золошлаков в строительстве дорог

Руководители краевых ведомств, депутаты, промышленники, энергетики и ученые обсудили способы снижения вредного воздействия на окружающую среду. Совещание на эту тему состоялось в АлтГТУ им. Ивана Ползунова в рамках реализации нового проекта «Единой России» «Зеленая экономика».

Координатор проекта в Алтайском крае, депутат-единоросс в краевом Заксобрании и директор по развитию бийской компании «Специалист» Григорий Бахтин назвал ключевую задачу — достижение экологического благополучия и существенного сокращения негативного воздействия на окружающую среду. И именно в ее рамках он призвал коллег принимать все управленческие и регуляторные решения по модернизации промышленности, внедрению перспективных технологий.

И одно из направлений — использование золошлаков, образующихся в процессе создания тепловой и электроэнергии.

«Ежегодно на Бийской ТЭЦ образуется до 230 тысяч тонн золошлаковых отходов, на двух ТЭЦ Барнаула — до 270 тысяч тонн. Максимально возможное годовое количество получаемых золошлаковых материалов составляет до 500 тысяч тонн. Мы заинтересованы в использовании этих материалов в дорожной и других отраслях Алтайского края, неоднократно обращались с таким предложением к краевым и муниципальным властям», — рассказал барнаульский депутат, директор Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании Игорь Лузанов.

Это перспективное направление, подтвердил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка. Власти региона уже изучали опыт применения золошлаков в дорожном и другом строительстве.

Более того, при участии красноярских и алтайских ученых с применением золошлаков были созданы экспериментальные образцы кирпичей, которые можно применять в строительстве.

«Но сложность в том, что этих материалов нет в базах территориальных и федеральных единичных расценок (ТЕР и ФЕР), которые используются при подготовке сметной документации. И еще один момент. Пока традиционные технологии дешевле, применяться будут именно они. Поэтому надо создавать условия для того, чтобы использовать золошлаковые материалы было выгоднее», — отметил министр.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

А вот с переработкой резины дела обстоят лучше. Во всяком случае на барнаульском предприятии «Нортек», которое производит шины. Его руководитель Игорь Канаков рассказал, что компания принимает огромное количество шин от предприятий и населения на переработку.

Но в целом работа с отходами 1-3 классов опасности в регионе не организована должным образом, считает руководитель независимой аналитической лаборатории Даниил Ярцев. А другие участники совещания обратили внимание, что контролирующие и надзорные органы в основном следят за соблюдением природоохранного законодательства крупными предприятиями. Остальные зачастую остаются без внимания.

Отсюда предложение председателя комитета АКЗС по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи, единоросса Игоря Панарина — создать экологическую полицию. Структуру, которая будет уделять внимание и крупным, и мелким предприятиям.

Также участники совещания договорились совместно работать над климатическим паспортом Алтайского края, который должен появиться к ноябрю.