Алтайские медведи боролись с нашествием клопов-вонючек в сентябре

Фото: Олег Митрофанов / altzapoved.ru

В сентябре жители Алтая были неприятно удивлены обилием лесных клопов, которые расплодились не только в дикой природе, но и появились в городах и залетали или заползали даже в помещения. Однако, как рассказали учёные из Алтайского биосферного заповедника, многие животные восприняли это нашествие как «праздник живота».

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«Весь сентябрь продолжался начавшийся в августе массовый лёт „клопов“ — насекомых из родов Palomena и Pentatoma: P. prasina и P. rufipes. На массовый корм отозвались не только птицы, но и более крупные животные. Так, орнитолог Алтайского заповедника Олег Митрофанов наблюдал ворона, „в ожидании корма“ и медвежонка, спустившегося к кромке воды, покормиться погибшими насекомыми», — рассказали в заповеднике.

Что за клопы атаковали Алтай в сентябре?

Щитник зелёный древесный / Фото: Чарльз Дж. Шарп / wikipedia.org

Palomena prasina, или щитник зелёный древесный — относительно крупный клоп с длиной тела 11-16 мм. Окраска однотонная, ярко-зелёная. Поселяется на различных лиственных деревьях, а также на ягодных кустарниках (предпочитает малину) и в травянистых растениях. Питается животной и растительной пищей, иногда может вредить посевам хлебных злаков. При опасности выделяет едкий запах.

Щитник красноногий / Фото: Alchemist-hp / wikipedia.org

Pentatoma rufipes, или щитник красноногий — клоп, вид полужёсткокрылых насекомых из семейства настоящих щитников. Встречаются на различных кустарниковых и древесных растениях, на которых питаются их соком и насекомыми. Иногда могут вредить фруктовым деревьям, но также уничтожают вредных гусениц и других насекомых. Взрослые насекомые встречаются летом и осенью.

Почему эти насекомые расплодились в первый месяц осени?

Для лесных клопов осенью 2022 года сложились благоприятные погодные условия, пояснила «Толку» доктор биологических наук Людмила Комарова. По её словам, это обычное сезонное явление, которое случается периодически из-за тёплой осенней погоды.

В предыдущий раз подобное нашествие было не так давно: это случилось в схожих погодных условиях в сентябре 2017 года. А годом ранее клопы активизировались на Алтае, наоборот, раньше срока, уже в апреле, когда заметно потеплело. Тогда барнаульцы называли это явление в шутку «клопоапокалипсисом».

По словам профессора Комаровой, клопы относятся к тому типу насекомых, кто не отмирает в начале осени, а остаётся на зимовку, чтобы дать потомство после схода снега. К таким относятся и божьи коровки, которых также было много в сентябре-2022.

Как сказала учёный, такие насекомые ищут себе место для зимовки. Они уже залегли, но в сентябре снова припекло, и эти членистоногие полезли наружу.