Алтайские учёные поделились снимками хищников из тайги у заповедного озера

Фото: vk.com/altzapovednik

Учёные из Алтайского биосферного заповедника показали снимки хищников тайги, которые приходят на солонцы. Согласно публикации во «ВКонтакте», ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника, териолог и кандидат биологических наук Юрий Калинкин отметил, что обычно к ним приходят не только употребляющие минеральные вещества животные, но и хищники, которых привлекает запах привычных жертв.

«Вероятно, медведи, лисы, волки, рыси приходят на места концентрации копытных животных в надежде застать своих жертв врасплох, ну или просто насладиться запахом пищи, <...> как мы, люди, приходим на запах шашлыка или свежевыпеченного хлеба... Нередко здесь же они оставляют свои маркировочные точки, будто записывая в журнал посещения ресторана: да, я здесь был, всё было неплохо», — сказал Калинкин.