Алтайский край занял третье место в рейтинге регионов РФ по бережливой заготовке древесины

Алтайский край занял третье место в рейтинге российских регионов по объёму выборочных рубок, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рослесинфорга.

По итогам прошлого года в крае таким способом заготовили более 2,4 млн кубометров древесины — это 89,3% от всех заготовок.

Первое и второе места в рейтинге заняли Приморский край — 3,2 млн кубометров (83%), а также Архангельская область — 2,7 млн кубометров (17%).

Всего в 2021 году лесорубы заготовили 224,9 млн кубометров ликвидной древесины, из них 31,6 млн кубометров методом выборочной рубки. Издание отмечает, что такой способ является экологичным и бережливым в отличие от сплошных рубок.