Апокалипсис сегодня: жители Сибири делятся снимками "кровавого" солнца

Дым от лесных пожаров в Красноярском крае уже накрыл всю Сибирь. Режим "черного неба" ввели на территории Новосибирской области, Алтайского края и Кузбасса. Предприятиям рекомендуют сократить выбросы в атмосферу.

Как сообщает "РГ", по расчетам метеорологов, "дымовой колпак" над Западной Сибирью будет держаться еще несколько дней. Синоптики прогнозируют, что 26-27 июля изменится направление ветра.

А жители Сибири тем временем делятся в соцсетях снимками туманных пейзажей и необычного красного солнца.