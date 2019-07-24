Апокалипсис сегодня: жители Сибири делятся снимками "кровавого" солнца

Над Сибирью уже почти две недели стоит "дымовой колпак"

24 июля 2019, 12:28, Екатерина Смолихина

Дым от лесных пожаров в Красноярском крае уже накрыл всю Сибирь. Режим "черного неба" ввели на территории Новосибирской области, Алтайского края и Кузбасса. Предприятиям рекомендуют сократить выбросы в атмосферу.

Как сообщает "РГ", по расчетам метеорологов, "дымовой колпак" над Западной Сибирью будет держаться еще несколько дней. Синоптики прогнозируют, что 26-27 июля изменится направление ветра.

А жители Сибири тем временем делятся в соцсетях снимками туманных пейзажей и необычного красного солнца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. . . #смог #дым #fire #небо #light

Публикация от @ ariyaayiraa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С начала недели такая погода в Барнауле сразу же вспоминается фраза -"солнца белого не видно" #барнаул #бийск #новосибирск #парниковыйэффект #смог #велопрогулка #велосипед #зож #зож💪 #правильноепитание #барнаул #барнаул22 #брн #брн22 #barnaul22 #barnaul #altay #алтай #mobilephotography #mobilephoto #shotoniphone #photographer #pics #streetphotography #instalife #photooftheday #instalike #picoftheday#instagood #amazing #bestoftheday

Публикация от Denis Ulyanov (@denis.ulyanov.9)

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