Апокалипсис сегодня: жители Сибири делятся снимками "кровавого" солнца
Над Сибирью уже почти две недели стоит "дымовой колпак"
Дым от лесных пожаров в Красноярском крае уже накрыл всю Сибирь. Режим "черного неба" ввели на территории Новосибирской области, Алтайского края и Кузбасса. Предприятиям рекомендуют сократить выбросы в атмосферу.
Как сообщает "РГ", по расчетам метеорологов, "дымовой колпак" над Западной Сибирью будет держаться еще несколько дней. Синоптики прогнозируют, что 26-27 июля изменится направление ветра.
А жители Сибири тем временем делятся в соцсетях снимками туманных пейзажей и необычного красного солнца.
Боброе утро, город N. Welcome to SilentHill😆 Кто рано встает, того и тапки😂#silenthill #novosibirsk #goodmorning #typicalnsk #nsk54 #fromsiberiawithlove #suncity #sun #summer #summer2019 #russianphoto #russia2day #снимаю_с_улыбкой #доброеутро #новосибирск #новыйдень #типичныйновосибирск #рассвет #рабочиебудни #мордор #сайлентхилл #смог #лето #летокнамприходит
Публикация от Ilnar Salakhiev © Novosibirsk (@ilnar_photo)
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Публикация от Анюта Львова (@anielkina)
Солнышко в смоге. Готичненько. #солнце#смог#небо
Публикация от кристина (@krisdeath)
#Смог, уходи! Чистое небо, возвращайся 🤗
Публикация от Надежда Бердникова (@n.berdnikova)
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Публикация от Bychenok Irina (@bis_ira)
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Публикация от Denis Ulyanov (@denis.ulyanov.9)