Более 600 бродячих животных планируют отловить в Барнауле за год

Более 4 млн выделено из краевого бюджета на отлов и содержание бездомных животных в Барнауле в 2022 году. Исходя из средней стоимости отлова и содержания одной особи, в текущем году планируется отловить порядка 620 собак, сообщает мэрия города.

Ранее депутаты АКЗС решили, что заложенных в бюджете края на эти цели 16 млн рублей недостаточно. Также они считают, что необходимо предусмотреть средства на строительство госприютов для животных и эвтаназию бездомных собак, которые угрожают окружающим. Депутаты хотят увеличить сумму вдвое.

Кроме того, краевые парламентарии подготовили письма к алтайским депутатам Госдумы, в которых содержатся предложения по изменению федерального законодательства. В частности они касаются эвтаназии животных, а также усиливают ответственность хозяев собак за выброшенных на улицу питомцев.

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Общество "А зубы-то остаются". Краевые депутаты выступили за эвтаназию бездомных собак



