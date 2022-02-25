Более 7 тыс. гектаров леса восстановят в Алтайском крае за 2022 год

Более 110 млн рублей направят в Алтайском крае на восстановление лесов, половина из которых пойдёт из федерального бюджета для работ на арендованных участках. На эти деньги в 2022 году восстановят не менее 7 тыс. гектаров леса. Об этом ТАСС рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Стрелковский.

В предгорьях региона работы начнутся с наступлением тепла. При намеченном объёме за три года по нацпроекту “Экология” восстановят более 20 тыс. гектаров. Основная часть посадок леса сконцентрирована в южной части ленточных боров, которая сильно пострадала после пожаров 1997 и 1999 годов.

Также в регион закуплены гусеничные и колёсные тракторы, бульдозеры, малые лесопатрульные комплексы, лесопосадочные машины, плуги, 84 единицы противопожарной и 13 единиц лесохозяйственной техники.

Ранее Стрелковский рассказал, что ущерб от вырубок под застройку в нагорной части Барнаула будут восстанавливать городские, а не краевые власти.