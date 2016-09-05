Большая панда перестала быть вымирающим видом животных

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Большая панда перестала относиться к вымирающим видам животных, теперь статус этого млекопитающего звучит как "уязвимый". Таково решение Международного союза охраны природы, пишет meduza.io.

Изменение в статусе произошло из-за того, что за десять лет популяция большой панды выросла на 17%. Теперь насчитывается 1864 особей этого вида животных.

Большая панда, или бамбуковый медведь – вид млекопитающих из семейства медвежьих со своеобразной чёрно-белой окраской шерсти, обладающих некоторыми признаками енотов. Единственный современный вид рода Ailuropus подсемейства Ailuropodinae. Большие панды обитают в горных регионах центрального Китая: Сычуань и Тибет. Со второй половины XX века панда стала чем-то вроде национальной эмблемы Китая. Китайское имя означает "медведь-кошка". Его западное имя происходит от малой панды. Раньше его также называли пятнистым медведем (Ailuropus melanoleucus).