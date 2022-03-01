Больше пяти тонн вторсырья собрали жители Барнаула и Новоалтайска во время экоакции

26 февраля в Барнауле прошла акция по раздельному сбору мусора. Впервые участие в ней приняли и жители Новоалтайска.

Общественная организация “Мусора. Больше. Нет”, которая является инициатором акции, сообщила о том, что общее число участников мероприятия составило 1361 человек.

Всего активистам удалось собрать более пяти тонн вторсырья. Больше всего люди сдали стекла — две тонны. Также общественники собрали более тонны пластика и свыше 800 килограммов макулатуры.

Больше всего участников посетило стационарную точку экоакции в барнаульском Парке спорта.