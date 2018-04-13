Большую часть побережья Байкала захватили опасные водоросли

Фото: putidorogi-nn.ru

Побережье озера Байкал почти на 60% покрыто опасной водорослью спирогирой. По данным центра "Антистихия", загрязнение прибрежной зоны приобретает катастрофические масштабы, пишет РИА "Новости".

В документе уточняется, что водоросль спирогира характерна для теплых, стоячих водоемов. В Байкале она почти не встречалась.

По словам экспертов центра, согласно данным Лимнологического института Сибирского отделения академии наук России, "особую опасность для экосистемы озера Байкал представляет процесс "скрытой эвтрофикации" мелководных и заплесковых зон под воздействием избытка биогенных элементов, прежде всего азота и фосфора". Это связано со сбросами неочищенных сточных вод и применением моющих средств с фосфатами, подчеркивается в сообщении.

"Несмотря на запланированный в 2017-2022 годах ввод в действие новых и реконструкцию существующих очистных сооружений и канализационно-насосных станций, действующие сейчас коммунальные очистные сооружения не обеспечивают должную степень очистки", — говорится в документе.