Четыре мусорных комплекса и экотехнопарк могут построить в Алтайском крае

Крупный экотехнопарк и четыре мусоросортировочных завода могут появиться на территории Алтайского края. Об этом сообщает Российский экологический оператор.

Всего в регионы Сибири планируют вложить около 60 млрд рублей, а с девятью субъектами дорожная карта уже подписана. В их число входит и Алтайский край.

“В рамках национального проекта “Экология” на территории Сибирского федерального округа планируется ввод объектов обработки (сортировки) ТКО общей мощностью 5,856 миллиона тонн в год. На данный момент мы рассматриваем около 50 перспективных объектов по обращению с ТКО в регионе, точные параметры инвестпроектов будут определены позднее. Объём инвестиций на создание объектов оценивается около 60 миллиардов рублей”, — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

При этом в своей речи он отметил, что деньги будут выделять не на безвозмездной основе и вложенные средства нужно вернуть.