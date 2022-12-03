Что случилось в алтайском селе после эпичного разлива горной реки в 30-градусный мороз

Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай

Днём 1 декабря в Чемальском районе Горного Алтая наблюдались зажорные явления в русле и пойменных участках реки Чемал — из-за промерзания водоём вышел из берегов.

Как сообщили в МЧС республики, скоплению шуги и внутриводного льда поспособствовали морозы, а усугубили ситуацию геоморфологические условия реки, коленообразные изгибы русла, наличие многорукавных участков с островами и протоками, а также крайне низкие уклоны поверхности в приустьевом расширении долины, расположенные непосредственно в жилой зоне села.

Видео: «Новости Горного Алтая» / vk.com/club19003088

Впрочем, дома, приусадебные участки и люди в результате произошедшего не пострадали, а жизнедеятельность населения не нарушена, подчеркнули в ведомстве. «Новости Горного Алтая» со ссылкой на сельскую администрацию также уточнили, что уже в тот же день, 1 декабря, для предотвращения дальнейшего разрастания наледи на месте работал грейдер. Уровень воды в реке спал и людям сейчас ничего не угрожает.