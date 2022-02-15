Десять соколов выпустят в дикой природе Алтайского края и Республики Алтай

В мае 2022 года в дикую природу Алтайского края и Республики Алтай выпустят 10 тёмных соколов-балобанов, которых регионам передаст из питомника фонд “Сапсан” из Тулы. Пятеро из них — птенцы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Всемирной конфедерации этноспорта, руководитель охотничьего клуба “Царская псовая охота” Кристину Карамышину.

Птицам сделают татуировки и установят трекеры передвижения для защиты от браконьеров. Карамышина уверила, что особей с татуировками невозможно продать на чёрном рынке для дальнейшей соколиной охоты. По её словам, подобную практику в Туле раньше не применяли.

Соколов выпустят на территории Сайлюгемского национального парка в Республике Алтай и на особо охраняемой территории Алтайского края. Птенцов планируется подсаживать в конце июня. Сейчас на Алтае оформляют разрешения на выпуск птиц. В будущем планируется продолжить сотрудничество с тульским питомником.

Ранее в Алтайском крае подсчитали количество водоплавающих птиц, которые зимуют в регионе в этом году. Всего обнаружено 1138 лебедей-кликунов (в 2021 году было 1215), в том числе на озере Светлое — 1092 (годом ранее — 1143).