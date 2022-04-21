Дети из Алтайского края могут побороться за одну из 50 путевок в лагерь «Орленок»

Дети из Алтайского края могут побороться за путёвку в «Орлёнок» от премии Росприроднадзора. Как сообщает пресс-служба ведомства, в регионе проходит Международная детско-юношеская премия «Экология — дело каждого». Полсотни самых активных её участников, которые отправят наибольшее число работ и приведут в проект больше всего друзей, получат специальный приз ведомства.

Специальная экологическая смена для детей и подростков под эгидой ведомства пройдёт с 30 мая по 19 июня. Премия учреждена Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 31 марта 2021 года и призвана повысить экологическую культуру у детей и подростков.

«Ребята со всех уголков России и из-за рубежа уже начали активно присылать свои работы на второй сезон премии. Некоторые из них заявляют сразу несколько работ в разных номинациях. Мы решили поощрить в этом году самых активных участников и тех, кто приведёт с собой больше всего друзей. Именно они смогут поехать на летнюю смену в „Орлёнок“. Скорее присылайте свои работы, времени осталось мало. Срок до 1 мая. Участвуйте сами, со своими друзьями, семьёй, школой. Расскажите, что вас беспокоит и что нужно сделать, чтобы планета стала чище и здоровее. На своём примере покажите, что экология — дело каждого», — сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Самые активные участники премии смогут изучить побережье Чёрного моря, узнать флору и фауну этой территории, провести собственные исследования. Для юных экологов будут организованы творческие встречи и мастер-класс с федеральными экспертами.

По словам Радионовой, чрезвычайно важно, чтобы активисты, общественники и обычные люди также прилагали усилия и заботились об окружающем нас мире, привлекали внимание к проблемам экологии. Участие в «зелёных» акциях и проектах, как считает глава Росприроднадзора, должно стать осознанным выбором каждого человека, потому как каждый из нас несёт ответственность за мир вокруг.

В свою очередь, российский путешественник Фёдор Конюхов отметил, что для него важна экологическая повестка, потому что она позволяет оставаться людям романтиками.

«Почему я говорю о романтике? Если человек романтик, он не будет вредить природе, загрязнять Землю, потому что в первую очередь он любит людей всем сердцем. Когда я познакомился со Светланой Геннадьевной, первое, что увидел, — у неё горят глаза, она романтик и любит нашу Россию. Мы живём вместе на одной планете и поэтому одинаково важно, чтобы деревья росли и в Африке, и в Сибири. Я был на всех континентах и многое видел. Одно усвоил: нашу планету и мир создал Господь Бог, и он создал её очень красивой. Нет на земном шаре некрасивых мест, некрасивых людей или чего-то плохого, потому что Господь Бог не мог создать уродливое... А детская премия — прекрасная инициатива и очень нужная, поздравляю всех с началом проекта этого года», — сказал Фёдор Конюхов.

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Напомним, что международная детско-юношеская премия «Экология — дело каждого» объявила новый сезон с 1 марта по 1 октября 2022 года. С этого года в премии смогут участвовать дети 6 лет и подростки 17 лет. При этом в индивидуальных номинациях будет три возрастные категории: от 6 до 9 лет, с 10 до 13 лет и с 14 до 17 лет.

Изменения нового сезона премии коснулись и числа номинаций. Дети и подростки смогут соревноваться по девяти номинациям, среди которых семь — индивидуальных и две — командные. Так, в индивидуальном первенстве творческие работы будут в номинациях: «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение». Команды смогут принять участие в номинациях «Экосемья» и «Экошкола». Акции, флешмобы, групповые зарядки, экологические заплывы и другие инициативы, где участвует больше одного конкурсанта, могут быть представлены именно в этих номинациях. Креативные и нестандартные решения приветствуются во всех работах. Танцы, песни, стихи или рэп могут украсить конкурсные работы.

Ещё одним новшеством года станет номинация «ESG-поколение». Новый тренд не остался в стороне и призван привлечь внимание к этой теме. В новой номинации могут быть представлены работы, посвящённые инициативам в области экологического туризма или разработке концепции нового современного производства, соответствующего экологическим требованиям. Участник может представить своё видение экологичности предприятий или привлечь к проведению экологической акции или флешмобу представителей власти или общественности.

Подать заявку для участия во втором сезоне можно на сайте премии www.экологияделокаждого.рф. Итоги конкурса объявят в ноябре после завершения работы жюри. Помимо призовых первых, вторых и третьих мест, будут предусмотрены специальные призы от жюри, поощрительные подарки и Гранпри. Смартфоны, планшеты, экшн-камеры, квадрокоптер, денежные сертификаты, путёвки во Всероссийский детский центр «Орлёнок» и путешествия по России — всё это ждёт победителей и призёров.