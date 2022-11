Дома и деревья на Канарских островах покрылись пеплом от вулкана. Завораживающее зрелище

Испанский фотограф и лауреат Пулитцеровской премии Эмилио Моренатти снял покрытый пеплом остров Ла Пальма. Вулкан на острове не перестаёт извергать магму и газы с 19 сентября, из-за этого все окрестности покрылись невероятным слоем песка.

Специалисты Национального географического института Испании пока не могут предсказать, когда прекратится извержение вулкана на острове Пальма. Потоки лавы разрушили уже свыше двух тысяч зданий и достигли океана. Из соображений безопасности на острове было эвакуировано около семи тысяч человек, сообщает euronews.

Lava from a volcano eruption flows on the island of La Palma in the Canaries, Spain, Thursday, Sept. 23, 2021. A volcano on a small Spanish island in the Atlantic Ocean erupted on Sunday, forcing the evacuation of thousands of people. pic.twitter.com/CKx3ygb4T0