Дожди и туманы: прогноз погоды в Алтайском крае на воскресенье, 30 июня

Синоптики алтайского ЦГМС прогнозируют прохладную погоду в воскресенье, 30 июня. По данным синоптиков, днем в Алтайском крае температура воздуха ожидается от +20 до +25 градусов тепла, в восточных и предгорных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, град. Утром местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 13-18 метров в секунду.

В Барнауле днем столбики термометра покажут от +21 до +23 градусов. В начале дня небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.