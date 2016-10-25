Два дельфина погибли в океанариуме в Приморье

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Два белобоких тихоокеанских дельфина погибли в Приморском океанариуме. По данному факту назначена проверка, пишет портал Regnum.ru.

Известно, что в бассейне океанариума было сначала найдено тело одного животного, а через пару часов другого. Всего в этом бассейне жили три дельфина. Скорее всего, дельфины погибли из-за плохого качества воды в бассейне.

Как пишет издание, ранее в океанариуме погиб морской львенок Старк — его нашли истощенным на берегу Сахалина и отдали в океанариум на острове Русский.

Атлантический белобокий дельфин – вид семейства дельфиновых, обитающий в холодных и умеренных широтах северной части Атлантического океана. Величина атлантического белобокого дельфина составляет максимум 2,8 м у самцов и 2,5 м у самок. Основным отличием атлантического белобокого дельфина является большое белое либо жёлтое пятно, начинающееся по обе стороны от спинного плавника и тянущееся вдоль всего тела. Нижняя сторона головы, горло и живот этих животных окрашены в белый цвет, а плавники и спина — в чёрный.