Генетическую базу лесов создают в Алтайском крае

В Алтайском крае разместилась одна из семи российских лабораторий, в которых выделяют ДНК деревьев, сообщает телеканал "Мир 24".

Работа эта не только дает точные сведения о состоянии деревьев, их устойчивости и потенциале, но и помогает создавать для них наиболее благоприятные условия.

Полученные данные заносят в генетическую базу деревьев, где, сопоставляя информацию, можно получить четкие представления о наличии и распространенности тех или иных вредителей в определенных зонах лесных насаждений.

"Главная цель этих лабораторий состоит в том, чтобы создать единую генетическую базу этих данных, – пояснила директор филиала ФБУ "Рослесозащита" ЦЗЛ Алтайского края Лариса Капустина. – Это дает нам возможность узнавать характер генетических изменений в лесной породе, быстро ставить диагноз фитопатогенов в лесных питомниках".

Кроме того, благодаря полученным сведениям можно будет даже ловить браконьеров – генетический код подскажет, в какой местности росло срубленное дерево.

Ранее amic.ru писал, что краевая программа "Усынови заказник" станет участником всероссийского конкурса "Деревья – памятники живой природы", в рамках которого составят реестр уникальных старовозрастных деревьев страны и закрепят их, как представляющих особую ценность.