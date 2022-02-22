Генпрокуратура призвала приостановить действие закона об ответственном обращении с животными

Генпрокуратура РФ предлагает приостановить действие закона об ответственном обращении с животными, чтобы побороть проблему нападения бездомных собак на людей. Об этом журналистам в рамках рабочего визита в Алтайский край заявил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин, сообщает ТАСС.

Демешин рассказал, что вопрос борьбы с гуляющими по улицам животными рассматривается на площадках Госдумы. Также замгенпрокурора заявил, что введение эвтаназии агрессивных собак не реализует права людей в городских и сельских агломерациях. Пойманное животное может быть не агрессивным, но потом нападёт на человека.

Напомним, на январской сессии депутаты АКЗС заявили, что считают необходимым увеличить в два раза финансирование работ по отлову бродячих собак, а также предусмотреть средства на строительство госприютов для животных. Ещё одна мера — эвтаназия бездомных собак, которые несут угрозу для окружающих.