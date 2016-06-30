Как выглядят деньги в разных странах мира. Фото

Банк России запустил сайт для голосования за символы России, которые будут размещены на новых купюрах номиналом 200 и 2000 рублей. Сайт "твояроссия.рф" начал работу 28 июня. По словам Эльвиры Набиуллиной, голосование будет проходить в три этапа, по итогам которых и будут выбраны символы для новых купюр. Предлагаем вам посмотреть, как выглядят самые красивые денежные купюры в разных странах мира.