«Какой важный птиц». В барнаульском зоопарке белый павлин сбежал из вольера

Белый павлин сбежал из вольера в барнаульском зоопарке «Лесная сказка», сообщили на странице зверинца во «ВКонтакте».

«Белый павлин Сахарок — один из самых занятых товарищей нашего зоопарка. Из вольера улизни, соседей подразни, работу озеленителей проверь, гостей обескуражь и так каждый день», — написали сотрудники зоопарка.

Барнаульцы восхитились увиденным и оставили тёплые комментарии в адрес Сахарка:

«Какой важный птиц», «Красавец», «Красавец! Вышел себя показать, людей посмотреть», «Сахарок, может, жениться хочет? Вот, ходит, девушку себе ищет», — пишут пользователи.

Ранее руководитель зоопарка Сергей Писарев рассказал, что в зверинец скоро «приедут» новые животные.