Касатку Вилли спасли из ледяного плена в Охотском море

Фото: ГУ МЧС по Сахалинской области

Последняя из четырех касаток спасена из ледяного плена в Охотском море, сообщает "Российская газета".

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Экология Четырех касаток, застрявших во льдах, спасают на Сахалине

Самую крупную касатку, которую спасатели назвали Вилли, вызволяли из плена до самого утра. Касатку накрыли брезентом, отталкивали от нее льдины, чтобы уберечь от травм. Около полуночи касатке сделали инъекцию адреналина, смазали вазелином раны. Оказалось, что эта касатка - самец. Ему примерно пять лет. Когда начался прилив, касатку, нареченную спасателями Вилли, стали проводить по дуге через ледовое поле к открытой воде.

Как ранее сообщало ИА "Амител", во вторник, 19 апреля, в местное МЧС поступила информации о том, что в ледяном плену находятся четыре касатки. Млекопитающие находились на юго-восточном побережье острова, у села Стародубское Долинского района. Спасатели баграми расталкивали льдины, освобождая путь животным.