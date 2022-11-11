Контейнер для старых батареек установили в барнаульском планетарии
Он находится в фойе
11 ноября 2022, 15:06, Никита Черников
В фойе барнаульского планетария установили контейнер для утилизации батареек, сообщили в мэрии.
Сотрудники «звёздного дома» напомнили, что отработавшие свой срок устройства нельзя выбрасывать из-за наличия в их составе цветных металлов, пагубно влияющих на окружающую среду.
«Утилизация одной пальчиковой батарейки позволяет предотвратить загрязнение 20 квадратных метров земли или 400 литров воды», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что озеро Завьялово в Алтайском крае будут очищать до замерзания воды.
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