Медведи в Алтайском крае стали выходить из спячки

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Медведи в Алтайском крае начали выходить из спячки в горных районах. Ожидается, что в середине апреля вся популяция животных в регионе проснется, об этом Amic.ru рассказал начальник отдела учета и использования объектов животного мира управления природных ресурсов Евгений Баулин.

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По его словам, первые животные уже стали просыпаться. С 1 апреля 2016 года начнется учет животных.

Обычно медведи начинают покидать берлоги после 15 марта. В это время температура вполне комфортная для медведей. Если случается ранняя весна, медведи просыпаются чуть раньше, если запоздалая – в конце марта или начале апреля. Причем самцы просыпаются и покидают берлогу раньше самок.

Как сообщил Баулин, медведи ничем не угрожают жителям Алтайского края и не представляют опасности.

В Алтайском крае, по данным за 2014 год, официально зарегистрировано около 1,2 тысячи медведей. При этом по сравнению с показателями десятилетней давности их популяция выросла почти в два раза. По словам специалистов, это связано с благоприятными природными условиями для животных в регионе. В частности, их тщательно охраняют от многочисленных охотников. В Республике Алтай обитает 3 тысячи медведей. В основном это бурый медведь, охота на которого разрешена в определенное время.