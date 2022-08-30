Метель в августе: настоящая зима наступила на одном из алтайских хребтов
Снег выпал в высокогорной части Алтайского биосферного заповедника
30 августа 2022, 22:59
Снег выпал в высокогорной части Алтайского биосферного заповедника. Как сообщается в группе особо охраняемого пространства во «ВКонтакте», настоящая зима наступила на перевале Богояш Язулинского участка.
На видеозаписях, приложенных к публикации, видно, что на большой высоте метёт метель, а неба почти не видно из-за бури.
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