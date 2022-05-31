450 мешков мусора. Как загрязнение озера в «Юбилейном» может отразиться на качестве питьевой воды в Барнауле

В начале мая администрация Ленинского района совместно с экологическим клубом АлтГУ «Под открытым небом» провели очередную очистку озера в парке «Юбилейный», из которого берёт начало Пивоварка. Напомним, в январе 2022 года из-за коммунальной аварии оно было заполнено нечистотами.

В ходе работ волонтёры обнаружили в водоёме пенопласт, пластиковые бутылки, стекло, автомобильные шины, окурки от сигарет и даже личные вещи. Всего было собрано около 450 мешков мусора. Кроме того, вдоль береговой линии озера заметили маслянистые загрязнения и неприятный запах, что, конечно, волнует жителей близлежащего района.

На месте очистки присутствовала специалист по качеству воды, кандидат химических наук Ольга Варнавская. Она рассказала, как сложившаяся ситуация может отразиться на здоровье барнаульцев.

«Река Пивоварка является левым притоком реки Барнаулки, впадающей в Обь, а последняя, в свою очередь, является главным водоисточником Барнаула. Вред наносится не только окружающей среде, но и людям, ведь пенопласт, как и пластик, разлагается около 450-500 лет, что влечёт за собой попадание его частиц в природный мир. Учёные уже находят в крови обитателей водоёмов, которых мы едим, следы микропластика. Попадая с пищей, он может задерживаться в организме человека и вызывать различные заболевания», — рассказала эксперт.

Не менее опасен и выброс автомобильных шин. Они, по словам Варнавской, способны выделять до 100 химических соединений.

«Покрышки, какими бы инертными они ни были, находясь в воде под воздействием солнечного света также могут выделять до 100 химических соединений. Самое опасное из них бензапирен — токсичное вещество, которое является канцерогеном», — рассказала нам Ольга Алексеевна.

Ситуация, сложившаяся на Пивоварке, привлекла внимание горожан и подсветила проблему, характерную для всей России — загрязнение рек. Следить за чистотой водоёмов необходимо, от этого зависит качество воды, которую мы будем пить и использовать в быту.