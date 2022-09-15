На Алтае необходимо восстановить тысячи гектаров леса после многочисленных пожаров в 2022 году

В Алтайском крае в 2022 году огонь повредил почти 9 тыс. гектаров леса, а в прошлом году — менее тысячи, пишет «Российская газета».

«Лесоводам предстоит не только подсчитать ущерб, нанесённый „зелёному“ хозяйству, но и восстанавливать пострадавшие насаждения на сгоревших участках», — отмечает издание.

Эксперты пояснили, что основная причина роста числа лесных пожаров — засушливый год. Пожары возникали даже на труднодоступных участках.

Больше половины всех лесных пожаров в крае произошли по вине человека — грибники, сборщики шишек и туристы разводили костры и бросали окурки. Ещё одна беда — сельхозпалы: как минимум 29 пожаров произошли по вине аграриев.

Для восстановления леса в регионе ежегодно расходуют более 100 млн рублей на посадку новых лесных насаждений. В этом году молодые деревья высадили на площади более 3 тыс. гектаров, при этом лесовосстановительные работы продолжаются.

«Большинство лесов, которые были потеряны в результате крупных пожаров в прошлые годы, сегодня восстановлены. Ежегодно в регионе высаживают около 20 миллионов сеянцев сосны и других древесных культур. Каждый год алтайские леса пополняются восстановленными участками в среднем на девять тысяч гектаров», — подчеркнул замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края Игорь Дергачёв.

Ранее холдинг «Алтайлес» рассказал amic.ru о борьбе с масштабными пожарами летом 2022 года: «Такого не было 12 лет».