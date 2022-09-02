На Алтае озеро расчищают за 257 млн рублей, чтобы получить «приятный бриз, а не зловоние»

В Завьялово приступили к очистке озёр, рассказал в своём Telegram-канале депутат Госдумы от Алтайского края Иван Лоор.

Ранее сообщили, что правительство РФ выделило 257 млн рублей на очистку озера в селе Завьялово. Накануне стало известно, что контракт заключили с новосибирской компанией.

«Начались долгожданные для местных жителей работы по очистке озера. Процесс сложный, но нужный для нас всех, для здоровья завьяловцев в первую очередь», — отметил глава района Николай Губерт.

В ходе работ, рассчитанных на четыре года, планируют убрать со дна 326,8 тыс. кубических метров грязного грунта, а также профильтровать воду от вредных примесей. По итогу, уточнил Лоор, должны получить обустроенный пляж, наполненное рыбой озеро и «приятный бриз, а не зловоние вокруг».

«Хорошо зная эти благодатные места и замечательных людей, не мог оставаться в стороне, и предпринял самые активные действия, чтобы федеральное финансирование проекта состоялось. Всего на расчистку озера в Завьяловском районе правительство РФ выделяет 257 млн рублей. Контроль за производимыми работами с моей стороны будет всесторонним и постоянным до салютного их завершения», — подчеркнул депутат.

Ранее актриса Юлия Михалкова в зелёном купальнике очистила 10 км берегов заповедного озера на Алтае.