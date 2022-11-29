На Алтае поймали браконьеров, убивших трёх косуль и марала

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай правоохранители задержали трёх браконьеров, сообщили в региональном МВД.

Подозреваемых поймали на Кайтанакском перевале в восьми километрах от села Кайтанак.

К моменту задержания сельчане уже разделывали туши трёх косуль и марала. При этом лицензия у них была лишь на одну особь сибирской косули.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота, совершённая группой лиц по предварительному сговору»). Кроме того, в отношении одного из подозреваемых, 40-летнего местного жителя, рассматривают вопрос о привлечении его к административной ответственности за нарушение правил приобретения оружия: у него изъяли незарегистрированное ружьё ИЖ-16.