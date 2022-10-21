На Алтае расследуют пять уголовных дел о вырубке леса на 300 млн рублей

В Республике Алтай незаконно вырубили почти 15 тыс. куб. м на лесном участке общей площадью 130 га, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генпрокурора РФ Дмитрия Демешина.

«По материалам прокурорской проверки по факту незаконной рубки лесных насаждений в Турочакском районе, в том числе кедров, с суммой ущерба около 300 млн рублей, возбуждены и расследуются пять уголовных дел, в рамках которых заявлены иски о взыскании суммы ущерба», — рассказал Демешин в рамках рабочей поездки в республику.

По его словам, в числе фигурантов дел находится директор золотодобывающего предприятия. На их имущество наложен арест на сумму около 90 млн рублей.

«Также возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками регионального Министерства природных ресурсов, способствовавших незаконному предоставлению лесных участков для рубок», — подчеркнул Демешин.

Напомним, ранее сообщили, что один лишь золотодобытчик тайно нарубил на Алтае кедров на 330 млн рублей.