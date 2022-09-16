На Алтае уникальная берёзовая роща, которую хотели уничтожить, стала памятником природы

В Алтайском крае на территории Усть-Калманского района появился новый памятник природы «Берёзовые согры», сообщает региональное Минприроды.

«Площадь „Берёзовой согры“ — 110,4 га. Это почти плоская равнина с неглубоко врезанными и очень пологими долинами, тянущимися от подножия сопок к Чарышу. Эти долины являются продолжением выходящих на равнину долин ручьев. Растительность представлена сограми — долинными заболоченными лесами из берёзы и осины с подлеском из кустарниковых», — рассказали в министерстве.

На участке есть занесённые в Красные книги РФ и Алтайского края растения — башмачок крупноцветковый и ятрышник шлемоносный. Проживают белая куропатка и вяхирь, занесённые в Красную книгу Алтайского края.

Краснокнижные растения в сограх / Фото: vk.com/minprirodyak

Напомним, в 2021 году Усть-Калманский районный суд по каким-то причинам разрешил вырубить берёзовую рощу с краснокнижной флорой и фауной. Уникальность территории в том, что раньше там находилось болото, которое естественным образом начало зарастать берёзами. Сельчане заявили, что вырубка возобновит процесс эрозии почвы, поэтому рощу необходимо сохранить, но суд занял сторону местного бизнесмена.

В декабре 2021 года прокуратура Алтайского края оспорила решение суда о вырубке уникальной берёзовой согры. В апреле 2022 года Алтайский краевой суд вынес решение о запрете вырубки.