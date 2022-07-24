На Алтае выпустили атлас лекарственных растений старообрядцев
Он рассчитан на широкий круг читателей
24 июля 2022, 11:15, Никита Черников
В селе Усть-Коксе Республики Алтай презентовали книгу «Атлас лекарственных растений старообрядцев Алтая». Ее автор — старший научный сотрудник Катунского заповедника Игорь Артемов.
Как сообщили на сайте заповедника, книга рассчитана на широкий круг читателей.
«В ней представлено более 170 видов, использовавшихся ранее в районах компактного проживания старообрядцев в верховьях Катуни и Бухтармы. Для каждого вида указывается жизненная форма, характерные местообитания и сообщества, приводится информация об использовании растения местным населением, а также фотоиллюстрация», — говорится в сообщении.
Это уже не первая работа кандидата биологических наук Игоря Артемова. В прошлом году он также издал «Иллюстрированный атлас-определитель цветковых растений Катунского заповедника».
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