На Алтае выпустили атлас лекарственных растений старообрядцев

В селе Усть-Коксе Республики Алтай презентовали книгу «Атлас лекарственных растений старообрядцев Алтая». Ее автор — старший научный сотрудник Катунского заповедника Игорь Артемов.

Как сообщили на сайте заповедника, книга рассчитана на широкий круг читателей.

«В ней представлено более 170 видов, использовавшихся ранее в районах компактного проживания старообрядцев в верховьях Катуни и Бухтармы. Для каждого вида указывается жизненная форма, характерные местообитания и сообщества, приводится информация об использовании растения местным населением, а также фотоиллюстрация», — говорится в сообщении.

Это уже не первая работа кандидата биологических наук Игоря Артемова. В прошлом году он также издал «Иллюстрированный атлас-определитель цветковых растений Катунского заповедника».