На Алтае залили неизвестной химией озеро Рица

Неизвестные химикаты попали в озеро Рица неподалёку от Камня-на-Оби. Как сообщает газета «Каменские известия», на поверхности возле берега появилась маслянистая плёнка, происхождение которой установить не удаётся.

Подробности происшествия выясняются.

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Происшествия Ужасный запах стоял несколько недель. Ещё в одном озере на Алтае вымерла рыба

Напомним, ранее стало известно о гибели рыбы в озере Долгом, что находится в переулке Озёрном в Камне-на-Оби. В начале сентября жители переулка были разбужены криком коршунов и чаек, которые поедали всплывшую мёртвую рыбу в водоёме. Они обратились за помощью к властям, но там пока ничем не помогли горожанам.

Раньше на этом озере плавала не только домашняя птица, но и дикие утки, в том числе и краснокнижные нырки. Квакали лягушки, жизнь кипела. Но теперь с ним случилась беда.