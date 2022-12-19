На Алтае заметили редкую хищную птицу, которая крупнее гуся

Сотрудники Алтайского заповедника заметили краснокнижного орлана-белохвоста над кордоном Байгазан на Телецком озере.

Для заповедника этот вид зарегистрирован как очень редкий с сокращающейся численностью и ограниченным ареалом, хоть и встречается постоянно.

«Это птица крупнее гуся. У взрослых птиц голова и шея светлые, грязно-беловатые, хвост короткий белого цвета. Молодые птицы серовато-бурые, хвост с широкой бурой полосой на конце», — рассказали на странице заповедника на сайте «Дзен».

Учёные добавили, что в заповеднике орлана-белохвоста впервые отметили в начале сентября 1944 года на Телецком озере, куда последние годы он постоянно прилетает зимой.

«Гнездится [птица] в Джулукульской котловине, где обилие его в первой половине лета изменяется от очень редкого в ерниковых тундрах до обычного в островных лиственничных лесах», — добавили сотрудники.

Ранее в заповеднике поделились кадрами замёрзшего водопада Корбу, который находится на реке Большая Корбу в ста метрах от Телецкого озера.