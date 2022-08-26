На Алтае женщина прогнала любителей порисовать на скалах

В Горном Алтае женщина пристыдила группу молодых людей, которые собрались порисовать на скале. Об этом сообщает «Инцидент Бийск».

По данным паблика, конфликт произошёл на днях на перевале Чике-Таман. Туристы прибыли в регион на машине с номерами Алтайского края.

«А вы что собираетесь делать, подскажите, пожалуйста? Я вот вас сейчас снимаю, я это выложу. Вы понимаете, что такие люди на горах рисуют? Зачем вы это делаете? Объясните мне, пожалуйста, — для чего? Чтобы потомки ваши видели, которые никогда это не увидят? Возьмите и нарисуйте мелом, а не маркером и не красками», — обратилась женщина к отдыхающим.

Под записью большинство комментаторов также сошлись во мнении, что рисовать на скалах плохо:

«На все лето общественные работы, отмывать горы, все», «„Художники“ достойны каторги», «Жду хотя бы один аргумент, почему оператор не права», «Свиньи одним словом. Гадят на сакральных, по сути, местах. Нужно бешеные штрафы за такое творчество вводить», «Вроде номера с Алтая, а как зверьки себя ведут», «Никогда даже в голове такого не было, чтобы взять и портить такую красоту», — пишут пользователи.